Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini fanno volare l'Estate in diretta di Rai1

L'Estate in Diretta di Rai1? E' un successo. Il programma quotidiano del pomeriggio (inizio alle 16.05 e arrivo con traino per il game preserale di Reazione a catena) condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, in onda dal lunedì al venerdì, conquista il pubblico e vince negli ascolti tv.

Estate in diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, il mix vincente del programma

Il mix della trasmissione guidata da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini è consolidato, con cronaca, racconto del territorio, informazione, cultura e spettacolo che tengono sempre viva l'attenzione del pubblico. Tra collegamenti da ogni angolo d'Italia con gli inviati della storica trasmissione prodotta da Intrattenimento Day Time Rai che tengono aggiornato il pubblico sui casi di cronaca, sulle notizie di stretta attualità e sulle storie più significative. Spazio allo spettacolo, come si diceva, nella prima parte del programma con un’ampia pagina dedicata ai 70 anni della Rai (celebrati lo scorso inverno dallo speciale in prime time di Massimo Giletti, ora pronto per le nuove sfide su Rai3), senza dimenticare, nella seconda parte, il parterre di ospiti e opinionisti che commentano le notizie di spettacolo e di costume.

Ascolti tv: Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini fanno volare l'Estate in diretta della Rai

I numeri del programma di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini? Il trend è vincente. Il programma si conferma quotidianamente come il più visto del pomeriggio tv (anche se, va detto che guardando al versante Mediaset, Pomeriggio 5 News - in parziale sovrapposizione con inizio attorno alle 16,55 - si difende bene con Simona Branchetti in conduzione) e tra i più visti nell'intera giornata.

Qualche esempio recente? Venerdì 19 luglio aveva toccato la cifra record del 22,7% con 1,754 mln di spettatori. Restano all'ultima settimana appena conclusa, si va dal 18,9% con 1,416 mln di mercoledì 24 luglio al top del 21,5% e 1 milione 610 mila spettatori di venerdì 26. Insomma lo share praticamente quasi tutti i giorni sopra al 20% (o comunque vicinissimo). Aspettando il rientro autunnale di Matano con la Vita in diretta, l'estate di Rai1 si conferma vincente.