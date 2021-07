Ascolti TV, Piero Angela a 93 anni batte ancora tutti con Superquark

Ascolti TV, Piero Angela incolla alla televisone oltre 2 milioni di spettatori con Superquark. La Rai domina anche nell'access prime time

Piero Angela si dimostra ancora una volta un mostro sacro della televisione italiana. Superquark infatti torna al primo posto sul podio degli ascolti TV, occupato per intero dalle tre reti generaliste della Rai. Il programma di divulgazione scientifica in onda su Rai1 ha ottenuto infatti 2.263.000 telespettatori e uno share del 13,02%. Al secondo posto Rai3 con 'Chi l'ha visto? Speciale' che ha registrato 2.071.000 telespettatori con l'11,43% di share. Terzo gradino del podio per Rai2 che con il doppio appuntamento con 'Delitti in Paradiso' ha totalizzato 1.394.000 telespettatori e il 7,11% di share nel primo episodio, e 1.181.000 e il 7,53% nel secondo. Su Italia 1 'Chicago Fire' ha interessato 1.224.000 telespettatori con il 7,18% di share mentre su Canale 5 'Uomini e Donne - La scelta' è stato visto da 1.154.000 telespettatori pari al 7,68%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha conquistato 863.000 telespettatori e il 5,62% di share e La7 con 'Hunting Hitler - Caccia a Hitler' ne ha totalizzati 567.000 con il 3,7%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Name That Tune - Indovina la canzone' (354.000 telespettatori, share 2,2%) e Nove con il film 'Fratelli d'Italia' (360.000 telespettatori, share 2%).

Rai1 domina gli ascolti TV dell'access prime time con 'Techetechetè', visto da 3.439.000 telespettatori pari al 17,76% di share, mentre 'Paperissima Sprint' su canale 5 ha registrato 2.758.000 telespettatori e il 14,24%. Anche nel preserale la rete ammiraglia di Viale Mazzini è in vetta con 'Reazione a catena', che ha ottenuto 3.302.000 telespettatori e il 24,96%, mentre il programma concorrente di Canale 5, 'Conto alla rovescia', ne ha totalizzati 1.578.000 con il 12,44% di share. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata, con il 39,64% e 7.657.000 telespettatori, la seconda serata con 3.110.000 telespettatori e il 33,38%, e l'intera giornata con il 37,24% di share e 3.069.000 telespettatori.