Ascolti tv: prima serata a Lolita Lobosco, Fazio oltre i 3 mln, cresce Giletti

Barbarella con l'11,8% di share segna un calo per Live - Non è la d'Urso rispetto al boom della scorsa settimana (12,8%); Fabio Fazio raggiunge l'11,3% con Che tempo che fa, crescendo rispetto a domenica scorsa quando aveva segnato il 10,3% e oltrepassando la soglia dei 3 milioni di spettatori; Non è l'arena di Massimo Giletti segna un leggero calo nella prima parte (da 5,6% di share della scorsa settimana a 5,1%) e una crescita nella seconda (da 6,8% a 7,2%).

Ascolti tv prima serata di ieri sera domenica 14 marzo

Su Rai 1 l’ultima puntata della serie Le indagini di Lolita Lobosco ha registrato 7.090.000 telespettatori con uno share del 28,8%. Su Canale 5 Barbara D’Urso ha registrato l’11,8% di share e 2 milioni 4mila utenti all’ascolto. Su Rai 3 Che Tempo che fa di Fabio Fazio ha raggiunto 3 milioni e 121mila spettatori guadagnando uno share del dell’11,3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con il 6.5%.

Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.345.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 1.006.000 spettatori con il 7.2% nella seconda. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna ha raccolto davanti alla tv 1.297.000 telespettatori, con uno share del 5,6%. Su Rai 2 9-1-1 1.179.000 telespettatori, share 4,3%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel segna 604.000 spettatori (2.2%). Su SkySport il posticipo di Serie A Milan-Napoli è visto da 1.926.000 spettatori (7.1%).

Su Rete 4 il film Lo specialista ha registrato un netto di 605.000 telespettatori, e share al 2,5%.

Ascolti tv access prime time di domenica 14 marzo

Su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno raggiunge 5.150.000 spettatori e il 18.6% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.505.000 spettatori con il 12.6% di share, mentre su Italia 1 C.S.I. Miami 1.340.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo Che Fa è stata seguita da 1.833.000 spettatori, ovvero il 7% di share.

Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.093.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 916.000 spettatori (3.3%) nella seconda.

Ascolti tv dei telegiornali di domenica 14 marzo

Il telegiornale più visto domenica 14 marzo è il Tg1 delle 20.00 con 6.093.000 telespettatori, seguito dal Tg1 delle 13.30 con 5.558.000, e dal Tg5 delle 20.00 con 4.994.000. Il Tg5 delle 13 interessa 3.356.000 spettatori, mentre il Tg3 delle 14.15 con 2.312.000 e quello delle 19.00 con 2.729.000 spetttatori. Il Tg2 delle 13.00 interessa 2.211.000 utenti e quello delle 20.30 1.676.000. Studio aperto delle 12.25 raggiunge 1.576.000 ascoltatori, il TgLa7 delle 20 1.107.000 mentre Studio aperto delle 18.30 1.042.000.