Ascolti tv prime time: Zona Bianca sfiora il 6%, cresce In onda prima serata

Ascolti tv ieri sera prime time mercoledì 18 agosto

'Superquark', trasmesso ieri sera da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata TV, con 1.794.000 spettatori e il 12.8% di share. Al secondo posto, 'All Together Now' su Canale 5, con 1.240.000 spettatori e il 9.7% di share. Terzo piazzamento, per 'Non Avrai Mai Mia Figlia' su Rai2, con 1.226.000 spettatori e l'8% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'Chicago Fire' su Italia 1 (1.115.000 spettatori, share 8%), 'Una Famiglia Senza Freni' su Rai3 (1.034.000 spettatori, share 6.7%), 'Zona Bianca' su Rete4 (737.000 spettatori, share 5.9%), 'In Onda Prima Serata' su La7 (726.000 spettatori, share 4.5%), 'X Factor People - 10 Anni di Audizioni' su Tv8 (282.000 spettatori, share 2%), 'Australia' sul Nove (274.000 spettatori, share 2.5%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.417.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.179.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 839.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 NCIS ha registrato 783.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Via dei Matti N 0 raccoglie 516.000 spettatori (3.3%) e 539.000 spettatori (3.3%).

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 910.000 individui all’ascolto (5.8%), nella prima parte, e 941.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 775.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 464.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 290.000 spettatori con l’1.8%.