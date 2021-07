Ascolti tv: Quarto Grado sfiora il 10%, Gentili batte (di poco) De Gregorio

La replica di 'Top Dieci' su Rai1 ha conquistato gli ASCOLTI della prima serata di ieri grazie a 2.473.000 telespettatori e al 15,36% di share. Secondo posto per Retequattro che con 'Quarto Grado - Le Storie' ha ottenuto 1.306.000 telespettatori e il 9,49%, mentre Italia 1 con 'Chicago P.D.' ha registrato 1.195.000 telespettatori e il 7,32% di share.

Appena fuori dal podio Rai3 con 'Red Joan', visto da 1.067.000 telespettatori pari al 5,83% di share, seguito da Canale5 che con 'Masantonio - Sezione Scomparsi' ha intrattenuto 982.000 telespettatori con il 6%.

Per quanto riguarda i ricordi di Libero De Rienzo, l'attore scomparso ieri a 44 anni, su Rai2 il film 'Smetto quando voglio - Masterclass' ha ottenuto 769.000 telespettatori e il 4,47% e su La7 'Fortapàsc' ha segnato il 3,2% e 554.000 telespettatori. Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best Of' ha interessato 427.000 telespettatori pari al 2,6% e Nove chiude la classifica con 'I Migliori Fratelli di Crozza' visto da 352.000 telespettatori pari al 2% di share.

Nell'access prime time Rai1 vince con 'Techetechetè' visto da 3.264.000 telespettatori pari al 17% di share, mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha totalizzato 2.733.000 telespettatori e il 14,2%. La rete ammiraglia Rai ha conquistato anche gli ASCOLTI del preserale con 'Rezione a catena' che ha registrato 3.180.000 telespettatori con il 22,9%.

Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.024.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 C.S.I. conquista 972.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 780.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole da 1.411.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.092.000 individui all’ascolto (5.9%) nella prima parte e 1.224.000 (6.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.100.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 490.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 249.000 spettatori (1.3%).

Su Canale5 'Conto alla rovescia' ha ottenuto invece 1.443.000 telespettatori e il 10,8% di share. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 6.793.000 telespettatori e il 35,88% di share, e le 24 ore con il 35,51% e 2.908.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.069.000 telespettatori e il 33,55% di share.