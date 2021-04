Ascolti tv: Quarto Grado vola oltre l'8%, Otto e mezzo batte Stasera Italia

Ascolti tv di venerdì 24 aprile: Felicissima Sera il più visto

La seconda puntata di 'Felicissima Sera' su Canale 5 è stato il programma più visto della prima serata televisiva di venerdì, con 4.013.000 spettatori e il 21.1% di share. Al secondo posto, la prima puntata di 'Top Dieci' su Rai1, con 3.806.000 spettatori e il 16.6% di share. Al terzo posto 'Quarto Grado' su Retequattro, con 1.566.000 spettatori e l'8.1% di share. A seguire, tra gli altri ascolti tv di prime time: 'Ncis' e 'Clarice' su Rai2 (rispettivamente, 1.322.000 spettatori, share 4.9%, e 731.000 spettatori, share 2.9%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.255.000 spettatori, share 4.8%), 'Lo spietato' su Rai3 (1.148.000 spettatori, share 4.6%), 'Propaganda Live' su La7 (1.024.000 spettatori, share 5.4%), 'Gli Album di Freedom - Oltre il Confine' (795.000 spettatori, share 3.8%), 'Indiana Jones e il tempio maledetto' su Tv8 (280.000 spettatori, share 1.2%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prime time, seconda serata e 24 ore.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.859.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.682.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 975.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. conquista 1.157.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.722.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole da 1.829.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.413.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.335.000 (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.205.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 485.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 448.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.693.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.378.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.183.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.503.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 500.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. 989.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Amici è seguito da 755.000 spettatori (4.5%) e C.S.I. è visto da 514.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.136.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.239.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 871.000 spettatori (4%).