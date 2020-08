Ascolti tv, Rai 1 vince la serata con il film "Tutti in Piedi"

Prima serata cinema per le reti generaliste che si sono divise il pubblico televisivo: Rai 1 il film Tutti in piedi si e' aggiudicato la prima serata degli ascolti registrando 2.372.000 telespettatori con share 14,5. Su Canale 5 la pellicola Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato ha convinto una media di 1.638.000 telespettatori, share 9,51%. Su Italia 1 Il film Io sono leggenda ha registrato un netto di 1.101.000 telespettatori, share 6,56%. Per Rai 3 Il film Miami Beach ha registrato 976.000 telespettatori, share 5,56%. Su Rai2 Mai fidarsi del mio vicino ha interessato 968.000 spettatori (5.6%).

Rete 4 ha proposto Il collezionista ottenendo un netto di 823.000 telespettatori, share 5,32%. Complessivamente le reti Rai si aggiudicano sia la prima serata dove hanno totalizzato il 35% di share con 6 milioni e 425mila (per Mediaset 5milioni 875 mila spettatori con uno share del 31.97%) che l'intera giornata con il 34% di share totale contro il 30.99 registrato dai canali della concorrenza. La seconda serata va invece a Mediaset che ha raccolto complessivamente il 31.4 di share rispetto al 27% delle reti Rai. Access prime time: su Rai1 Techetechete' ha radunato ben 3.511.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint ha fatto ridere una media di 2.608.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole e' stato seguito da 1.277.000 spettatori (6.7%).

Su Italia1 C.S.I. 10 ha registrato 954.000 spettatori con il 5.1%. Per quanto riguarda i talk informativi: Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.152.000 individui all'ascolto (6.3%) nella prima parte e 1.275.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.076.000 spettatori (5.7%). Su Rai2 Tg2 Post ha siglato 713.000 spettatori (3.8%). Preserale: Su Rai1 Reazione a Catena - L'Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.258.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena e' visto da 3.649.000 spettatori con il 25.9%. Su Canale5, in replica, The Wall - I Protagonisti ha intrattenuto 1.217.000 spettatori (11.4%), mentre The Wall ha convinto 1.763.000 spettatori con il 13.1%. Per quanto riguarda i notiziari delle 20 questi gli equilibri: il Tg1 e' stato seguito da 4.158.000 (24.6%); il Tg5 da 3.153.000 (18.4%); il TgLa7 812.000 (4.7%).