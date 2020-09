Ascolti tv, boom Ballando con le Stelle. Milly Carlucci batte Maria De Filippi

L'esordio di 'Ballando con le stelle' ieri in prima serata, ha segnato un quasi pareggio di Milly Carlucci sulla rivale di sempre Maria De Filippi, in onda con 'Tu' si' qui vales', portando Raiuno, comunicano fonti della rete, a vincere dopo anni il prime time del sabato sera, con il 20,2 per cento complessivo contro il 17,6 di Canale 5 . I ballerini di Carlucci hanno conquistato il 22,11 per cento di share a fronte del 22,55 di Canale 5. Per il programma a lungo fermo ai box per il Covid, fa sapere ancora la rete, si tratta del debutto piu' proficuo degli ultimi quattro anni: nel 2017 aveva raggiunto il 19,13 per cento di share, nel 2018 il 20,40, nel 2019 il 21,24.