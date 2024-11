Ascolti tv, Grande Fratello flop clamoroso. Disastro Canale5. Stravince Ballando con le Stelle su Rai1

Ascolti tv: bene La7 che batte Rai2 e Rai3



Ascolti tv, clamorosa batosta per Canale5 e il Grande Fratello. I dati di sabato 23 novembre sono impietosi. Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato ben 3.900.000 spettatori pari al 21.6% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:45 alle 21:19 e 3.446.000 spettatori pari al 26.8% dalle 21:23 alle 1:24. Su Canale5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video solo 1.803.000 spettatori con uno share del 14.7% dalle 21:21 alle 1:43.

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 578.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 I Croods 2 – Una nuova era ha radunato 938.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 (come riporta il sito internet www.davidemaggio.it) Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 663.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità… totalizza un a.m. di 1.083.000 spettatori (6.9%). Su La7 In Altre Parole conquista 975.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 la partita di Rugby – Italia-Nuova Zelanda sigla 410.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 277.000 spettatori con il 2.4% (compresa la replica in seconda serata).



