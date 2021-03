Ascolti tv, Scanzi e Travaglio precipitano all'1,5%. Palombelli sale. Gruber..

Ascolti tv, Green Book batte Checco Zalone

Rai1 con il premio Oscar Green Book vince gli ascolti tv del prime time di mercoledì 17 marzo 2021 con 4.255.000 spettatori e il 18.1% di share (molto meglio una settimana La Bambina che non Voleva Cantare: 5.582.000 spettatori con il 23.2% di share). Sconfitto Checco Zalone su Canale5: Sole a catinelle ha divertito 2.692.000 spettatori con uno share dell’11.2% (in linea con Quo Vado proposto il 10 marzo: 2.674.000 spettatori pari all’11.2% di share).

Ascolti tv, Rocco Schiavone di Marco Giallini supera Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli

Su Rai2 la prima puntata di Rocco Schiavone 4 con Marco Giallini vale il podio degli ascolti tv con 2.703.000 spettatori e il 10.9%, superando addirittura Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli che segna comunque un buon 2.335.000 spettatori con il 10.3% (lieve flessione rispetto alla scorsa settimana: 2.421.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%).

Ascolti tv, Barbara Palombelli risale al 3,6%

Su Italia1 Edge of Tomorrow – Senza domani raggiunge 1.140.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli viene seguito da 831.000 spettatori con il 3.6% (in crescita rispetto a sette giorni fa: 611.000 spettatori con il 2.7% di share). Su La7 C’eravamo tanto amati convince 451.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv, Italia’s Got Talent 2021 trionfa sempre su TV8

Italia’s Got Talent 2021 con Lodovica Comello e i 4 super giudici (Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi e Joe Bastianich) lancia TV8 al 5,1% con 1.222.000 spettatori (in linea con la scorsa settimana: 5.2% con 1.235.000 spettatori).

Ascolti tv, Accordi & Disaccordi scende all'1,5% con Massimo Giannini e Fabrizio Pregliasco

Sul Nove Accordi & Disaccordi di Luca Sommi e Andrea Scanzi con Marco Travaglio (ospiti Massimo Giannini e il virologo Fabrizio Pregliasco) scende 399.000 spettatori con l’1.5% (la scorsa settimana 455.000 spettatori, 1.8%).

Ascolti tv, Lilli Gruber supera l'8%. Palombelli al 5,2%

In access prime time Lilli Gruber sta sopra l'8% con Otto e Mezzo che vale a La7 la vittoria nel derby dell'informazione contro Rete 4: 2.304.000 spettatori (8.1%), mentre Stasera Italia di Barbara Palombelli convince 1.449.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.068.000 (3.7%) nella seconda parte. Tg2 Post viene visto da 1.273.000 spettatori (4.5%). Bella sfida tra Enrico Papi e Gabriele Corsi. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età piace a 590.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco conquista 594.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv, Flavio Insinna batte Paolo Bonolis

Nel preserale L’Eredità di Flavio Insinna vince su Rai1 con 5.329.000 spettatori e il 23.8%. Segue Avanti un Altro! di Paolo Bonolis che porta su Canale 5 4.227.000 spettatori con il 19.5%.

Ascolti tv, Luna Rossa si congeda sfiorando il 15%. Volano Barbara D'Urso e Bruno Vespa

Bene nella notte l'ultima regata di Luna Rossa: su Rai2 America’s Cup – in onda dalle 3:54 alle 6:01 – raccoglie 180.000 spettatori (14.9%). E nel pomeriggio vola Barbara D'Urso. Pomeriggio Cinque è stato visto da 2.220.000 spettatori (17.4%) nella prima parte parte e 2.529.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte. La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 ottiene 2.255.000 spettatori con il 16.2%. In seconda serata Bruno Vespa lancia Rai1 oltre l'11%: Porta a Porta piace a 957.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Il traino di Italia's Got Talent 2021 rende dolce anche la notte di TV8: Scemi da Matrimonio raggiunge 398.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv, Tg1 batte Tg5. Mentana vede il milione e mezzo

Tra i telegiornali alle 20 a dettare legge è sempre il Tg1 di Carboni con 6.194.000 (23.9%), davanti al Tg5 di Mimun con 5.221.000 (19.9%). Enrico Mentana sfiora il milione e mezzo di spettatori: 1.495.000 (5.7%) per il Tg La7. Alle 20,30 Gennaro Sangiuliano e il Tg2 informano 1.746.000 (6.3%). Buoni i numeri del Tg3 delle 19: 2.851.000 (14%).