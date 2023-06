Ascolti tv, Sciarelli vola con il "nuovo caso Pipitone". Brindisi si riprende

Ascolti TV ieri 14 giugno 2023: Zona Bianca ottiene 744mila spettatori per il 5,8% di share

Rai3 stravince negli ascolti TV del mercoledì con Chi l’ha Visto?, che ha raccolto davanti allo schermo 2.136.000 spettatori per il 14.2% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con lo Speciale Porta a Porta – L’Addio a Berlusconi, che ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 9.1% di share. Terzo posto per New Amsterdam su Canale 5 con 1.326.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 14 giugno 2023 per le altre reti: The Good Doctor 6 su Rai2 con 1.112.000 spettatori (6.4%), C’è solo un Presidente su Italia 1 con 707.000 spettatori (4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 744.000 spettatori (5.8%), Atlantide Album su La7 con 525.000 spettatori (4%), Olanda-Croazia di Nations League su TV8 con 954.000 spettatori (5.5%), il playoff per lo scudetto di basket Armani Milano – Virtus Bologna sul Nove con 281.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 14 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV ieri 14 giugno 2023 con Cinque Minuti, che ha interessato 3.632.000 spettatori con il 20.3% di share. Seguono sulle altre reti: Una Mamma per Amica su Italia 1 con 469.000 spettatori (2.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.333.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 895.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 1.243.000 spettatori (6.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.763.000 spettatori (9.3%).