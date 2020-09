Ascolti tv Stasera Italia, Gentili a Salvini: "Il leader più contestato"

Nella campagna elettorale, in vista del voto di domenica, il leader del centrodestra, Matteo Salvini, 47 anni, è andato in Irpinia, la terra di Ciriaco De Mita, 92 anni, e ha attaccato l’ex premier, Sindaco di Nusco, che sostiene il Governatore uscente, don Vincenzo De Luca, 71 anni, PD, sfidato da Stefano Caldoro, 59 anni, forzista, ex craxiano.



Indro Montanelli (1909-2001) scrisse: “Gianni Agnelli (1921-2003) ritiene che De Mita sia un intellettuale della Magna Grecia. Io, però, non so cosa c’entri la Grecia....”. Non pochi, anche a sinistra, condividono il giudizio della graffiante penna di Fucecchio. Pur lasciando agli storici il giudizio sulla lunga attività, politica e al governo, dell’avversario di Bettino Craxi (1935-2000), il sostegno di don Ciriaco al candidato del centrosinistra non porta alla coalizione quegli evidenti segnali di cambiamento, nei programmi e nella classe politica che, tanto giustamente quanto vanamente, i campani attendono, e auspicano, da molti anni.

Nella mega-imbarcazione, che appoggia De Luca, c’è anche Clemente Mastella, 73 anni, benché sia stato eletto Sindaco di Benevento come candidato del centrodestra e sua moglie, donna Sandra Lonardo, 67 anni, di Ceppaloni, sia stata nominata senatrice di Forza Italia da Silvio Berlusconi. Mastella mitraglia, spesso e volentieri, bordate contro Matteo Salvini, come ospite di “Stasera Italia”, condotto, su Retequattro, da Veronica Gentili, 37 anni, collaboratrice de “Il Fatto Quotidiano”, diretto da Marco Travaglio, 56 anni, nemico del proprietario di Mediaset.



Alla Gentili -che invita, spesso, Romano, oggi con Zingaretti, ma record-Man dei “salti della quaglia”- Giorgia Meloni, 43 anni, sta molto più simpatica di Matteo Salvini. Ne ha facoltà. Ma, conducendo un programma su una rete nazionale, dovrebbe essere più obiettiva. E, francamente, è ridicolo presentare - la conduttrice lo ha fatto venerdì - il capo dell’opposizione, accolto ovunque con entusiasmo, come il leader più contestato! Silenzio totale della giornalista de’sinistra, stipendiata da Mediaset, sui flop di tanti comizi di Gigino Di Maio, 34 anni, e di Nicola Zingaretti, 55 anni...