Ascolti tv, talk: Stasera Italia News batte (di poco) Tg2 Post e In Onda

Il film di Rai1 'Campeggio a 5 stelle' ha vinto gli ASCOLTI della prima serata di ieri con 2.410.000 telespettatori e il 14,32%. Su Canale 5 'La casa tra le montagne' ha totalizzato invece 1.214.000 telespettatori e il 10,1%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con l'incontro di Champions League PSV-Benfica ha ottenuto 1.105.000 telespettatori e il 6,36% di share.

Su Rai3 'Ted Bundy - Fascino criminale' ha conquistato 976.000 telespettatori e il 5,82%, mentre Rai2 con 'Le spie della porta accanto' ha registrato 821.000 telespettatori e il 4,95% di share. Retequattro con 'Sfida tra i ghiacci' ha interessato 658.000 telespettatori e il 4,32% e su La7 'In Onda Prima Serata' è stato visto da 609.000 telespettatori pari al 3,78% di share. Su Tv8 'Per sfortuna che ci sei' ha totalizzato 287.000 telespettatori e l'1,71% mentre Nove chiude la classifica degli ASCOLTI del prime time con 'Il 13° guerriero' seguito da 272.000 telespettatori pari all'1,78%.

Ascolti tv access prime time di martedì 24 agosto

Con 'Techetechetè' Rai1 vince anche gli ASCOLTI dell'access prime time grazie a 3.727.000 telespettatori e al 20,07% di share, superando il programma concorrente di Canale 5, Paperissima Sprint, che ha ottenuto invece 2.543.000 telespettatori e il 13,63%. Anche nel preserale Rai1 è leader con 'Reazione a catena' vista da 3.655.000 telespettatori pari al 26,97% di share, mentre Canale 5 con 'Conto alla rovescia' ne ha registrati 1.474.000 con l'11,31%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 831.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 una replica di Via dei Matti N 0 raccoglie 675.000 spettatori (3.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.183.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 917.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 994.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 903.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 625.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 339.000 spettatori con l’1.9%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con il 36,87% di share e 6.603.000 telespettatori, e le 24 ore con il 35,38% e 2.748.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata la seconda serata con 2.658.000 telespettatori e il 33,05% di share.