Ascolti tv: Techetechetè oltre il 20%, testa a testa tra i talk

Ascolti tv di ieri 19 agosto, prima serata

La sfida tra repliche delle ammiraglie tv ha visto prevalere giovedì sera Rai1, con 'Doc - Nelle tue Mani', seguito da 2.058.000 spettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto 'Viaggio nella Grande Bellezza' su Canale 5, con 1.061.000 spettatori e il 7.7% di share. Terzo piazzamento per 'Delitti in Paradiso' su Rai2, con 1.052.000 spettatori e l'8.5% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'Doppio sospetto' su Rai3 (877.000 spettatori, share 5.7%), 'Battiti Live Compilation' su Italia1 (859.000 spettatori, share 8.2%), 'Il bisbetico domato' su Rete4 (704.000 spettatori, share 4.9%), 'Viaggio a Kandahar' su La7 (319.000 spettatori, share 2.6%), 'Notte brava a Las Vegas' sul Nove (293.000 spettatori, share 2%), 'I Delitti del BarLume' su Tv8 (240.000 spettatori, share 1.6%).

Access Prime Time, ascolti tv di ieri 19 agosto

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.324.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 1.930.000 spettatori pari al 12%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 865.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 670.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Via dei Matti N°0 è visto da 505.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 511.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 758.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.028.000 (6.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 828.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 476.000 spettatori pari al 3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 242.000 spettatori (1.5%).