Ascolti tv, Tg2 Post batte Report e Controcorrente in prima serata

Il film 'The Founder', trasmesso ieri sera su Rai1, è risultato il programma più visto della serata televisiva di lunedì, con 1.796.000 spettatori e il 12.4% di share. Al secondo posto, 'Balloon - Il Vento della Libertà' su Canale 5, con 1.565.000 spettatori e l'11.3% di share. Terzo piazzamento per 'Tg2 Post' su Rai2, con 1.196.000 spettatori e il 7.4% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI del prime time: la partita di calcio Sampdoria-Alessandria di Coppa Italia su Italia 1 (946.000 spettatori, share 6%), 'Report' su Rai3 (791.000 spettatori, share 5.2%), 'Controcorrente' su Rete4 (767.000 spettatori, share 5.8%), 'Karate Kid - Per Vincere Domani' su TV8 (446.000 spettatori, share 3.1%), 'Finché Giudice non ci Separi' sul nove (403.000 spettatori, share 2.6%), 'Page Eight' su La7 (290.000 spettatori, share 2%). In seconda serata, il programma più seguito è stato 'Sette Storie' su Rai1, con 548.000 spettatori e il 7.8% di share.

Ascolti TV Access Prime Time lunedì 16 agosto

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.198.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.231.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai3 Via dei Matti N 0 raccoglie 501.000 spettatori (2.2%) e 469.000 spettatori (2.9%).

Su Italia1 Coppa Italia Live raggiunge 437.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 941.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.156.000 spettatori (7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 923.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 485.000 spettatori con il 3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 277.000 spettatori con l’1.7%.