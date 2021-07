Ascolti tv: Tg2 Post sfiora il 7% e batte Stasera Italia News e In Onda

Ascolti tv prima serata giovedì 29 luglio

Gli ascolti tv prima serata di ieri giovedì 29 luglio 2021 sono stati vinti da Rai1 con la replica di Doc – Nelle tue Mani che ha totalizzato 1.905.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Mandela – La lunga strada verso la libertà ha raccolto 1.043.000 spettatori e uno share del 7.2%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli 960.000 spettatori (6.3% di share).

Su Italia1 Battiti Live 1.379.000 spettatori pari al 10.2%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu in replica è seguito da 907.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Duro da uccidere totalizza un a.m. di 868.000 spettatori (5.5%). Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 740.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 482.000 spettatori (2.9%).

Access Prime Time, ascolti tv di giovedì 29 luglio

Su Rai1 il Concerto in occasione del G20 della Cultura realizza un ascolto di 1.941.000 spettatori con l’11.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.749.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.199.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 936.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 932.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole da 1.403.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 904.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.069.000 (6.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 982.000 spettatori (5.6%).