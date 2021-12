Ascolti Tv, "La bella e la bestia" doppia "Natale da Chef"

Il film "La Bella e la Bestia", trasmesso da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva di ieri, con 4.003.000 spettatori e il 19.1% di share. Al secondo posto, "Natale da Chef" su Canale 5, con 2.158.000 spettatori e il 10.6% di share.

Al terzo posto, "Forrest Gump" su Italia 1, con 1.467.000 spettatori e il 7.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Zona Bianca" su Rete4 (1.065.000 spettatori, share 6.4%), 'Vita di Pi' su Rai3 (950.000 spettatori, share 4.4%), 'Kalipè - A Passo d'Uomo' su Rai2 (903.000 spettatori, share 4.3%), 'L'età Dell'innocenza' su La7 (426.000 spettatori, share 2.3%), 'Wild Teen - Contadini in Erba' sul Nove (377.000 spettatori, share 1.8%), 'Adele - One Night Only' su Tv8 (315.000 spettatori, share 1.5%).