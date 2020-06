Ascolti tv, Vanessa Incontrada batte Live - Non è la d'Urso. Tutti i numeri

ASCOLTI TV PRIME TIME 21 GIUGNO - Dati Auditel

Ascolti tv, Vanessa Incontrada batte di misura Live - Non è la d'Urso

Vittoria di Rai1 nel prime time di domenica sera con la replica della serie 'Non dirlo al mio capo'. La fiction con Vanessa Incontrada è stata seguita da 2.825.000 telespettatori (share del 12,69%). Il primo episodio ha raggiunto il 12,69% e 2,825 milioni, il secondo episodio ha fatto 13,27% e 2,416 milioni. Secondo gradino del podio per 'Live - Non è la d'Urso' che su Canale 5 che ha ottenuto 2.018.000 telespettatori e uno share del 13,05% (domenica scorso aveva fatto il 12,1% di share media con 1,971 milioni).

Ascolti tv, Hawaii Five-O lancia Rai2 sul podio dell'Auditel

Il podio degli ascolti tv è di Rai 2 con 'Hawaii Five-O', che ha totalizzato 1.334.000 telespettatori e uno share del 6,11%. Sempre su Rai2 'N.C.I.S. New Orleans' è stato visto da 1.286.000 telespettatori (share del 5,76%). A seguire, su Italia 1 il film 'Una notte da leoni 3' è stato visto da 1.186.000 telespettatori (share del 5,75%) mentre su Rai3 il film 'Oltre la notte (Fatih Akin)' ha interessato 1.122.000 telespettatori (share del 5,18%).

Ascolti tv, Non è l'Arena - Best chiude al 4,77%

Su Rete4, invece, il film 'Il miglio verde' è stato seguito da 1.032.000 telespettatori (share del 6,57%) mentre su La7 Massimo Giletti con 'Non è l'Arena - Best' ha registrato 836.000 telespettatori e uno share del 4,77%. Chiudono gli ASCOLTI TV del prime time Nove con la replica di 'Little Big Italy' che è stato visto da 535.000 telespettatori (share del 2,3%) e' 'Gomorra - La serie' che su Tv8 è stato seguito da 421.000 telespettatori (share del 2%).