Ascolti tv, Vanessa Incontrada vince con la fiction. F1 corre su TV8. Bene Veronica Gentili

Ascolti tv 5 luglio, Prima serata

Ascolti tv, Vanessa Incontrada vince con la fiction Non Dirlo al Mio Capo

Non Dirlo al Mio Capo vince gli ascolti tv nel prime time di domenica 5 luglio 2020, La fiction in replica di Rai1 con Vanessa Incontrada raggiunge 2.407.000 spettatori e il 13.8% di share (in crescita sulla scorsa settimana quando aveva fatto 1,605 milioni e il 10,8%) e batte Rosy Abate 2 con Giulia Michelini che su Canale 5 fa 1.408.000 spettatori con uno share dell’8.6% (sette giorni fa 1,640 milioni e 9,1%).

Terza posizione per Rai3 e L’incredibile vita di Norman che ha convinto 883.000 spettatori con il 4.9%. Italia1 è vicina con La rivolta delle ex che arriva a 832.000 spettatori (4.7%). Poi Rete 4 con Freedom – Oltre il Confine 783.000 spettatori (4.6%) e Rai2 con FBI a 754.000 spettatori (4.4%).

Su La7 Chernobyl in replica convince 500.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Gomorra a 420.000 spettatori (2.3%). Chiude il Nove con Restaurant Swap – Cambio Ristorante seguito da 362.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv, TV8 accelera con il Gp di Formula 1. Stasera Italia Weekend lancia Rete4 al 6%

Tra i programmi della domenica spicca la differita del Gran Premio di F1 vinto da Bottas davanti a Leclerc che fa viaggiare Tv8 a tutta velocità con 1.350.000 spettatori e l’11% di share.

Sempre in access prime time bene su Rete4 Stasera Italia Weekend: il programma di Veronica Gentili ha conquistato 872.000 persone (5.1%) nella prima parte e 1.108.000 spettatori (6%) nella seconda parte.

Techetechetè batte Paperissima Sprint: Rai1 fa 3.258.000 spettatori con il 17.9%, Canale5 arriva a 2.272.000 spettatori con uno share del 12.6%.