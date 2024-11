Ascolti tv, The Voice Kids: Clerici batte Il Patriarca 2 (ma non Carlo Conti). Crozza e Quarto Grado si impennano - VINCITORI E VINTI

Ascolti tv ieri venerdì 15 novembre 2024, The Voice Kids vince la prima serata. Il Patriarca 2 ko

Venerdì 15 novembre 2024, Rai1 conquista la sfida degli ascolti tv in prima serata con il debutto di The Voice Kids a 3.451.000 spettatori pari al 21.5% di share. Antonella Clerici vince la sfida contro Canale 5 che mandava la puntata che lancia la season 2 de Il Patriarca con Claudio Amendola (qui l'intervista ad Affaritaliani.it) e viene scelto da 2.250.000 spettatori con uno share del 13.4%. Molto buona la prima per la Clerici dunque, leggermente inferiore nel confronto con venerdì scorso allo share di Tale e Quale Show (22.6%), ma con qualche spettatore in più (3.429.000 su Rai1 una settimana fa quando il programma di Carlo Conti aveva celebrato la finale).

Ascolti tv, Quarto Grado e Fratelli Crozza volano

Il podio del venerdì sera è sempre di Rete4 in prima serata: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi viene scelto da 1.163.000 spettatori (8.1%) in una puntata che si è focalizzata sui casi legati agli omicidi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. Una settimana fa: 1.121.000 spettatori (7.9%). Molto bene sul Nove Fratelli di Crozza che tocca quota 1.184.000 (6.4%) e cresce sia come spettatori (1.113.000) che ancor più come share (6.1%).

Ascolti tv, Propaganda Live e FarWest accelerano

Su La7 Propaganda Live cresce a 903.000 spettatori e il 6.5%. (rispetto a 852.000 spettatori e il 6.4% d venerdì scorso).

Ottimo trend su Rai3 per FarWest di Salvo Sottile che accelera a 565.000 spettatori e il 3.4% contro i 412.000 spettatori e il 2.5% di sette giorni fa.

Gli altri ascolti tv della prima serata di venerdì 15 novembre 2024 - Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine viene visto da 648.000 spettatori (3.4%) e N.C.I.S. Hawai’i 497.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Una notte al museo piace a 749.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone fa 376.000 spettatori con il 2.3%.