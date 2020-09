Ascolti tv, Veronica Gentili lascia Stasera Italia, arriva Barbara Palombelli

Veronica Gentili lascia la guida di Stasera Italia e Barbara Palombelli fa il tris a Mediaset. La conduttrice dopo Forum e Lo sportello di Forum è pronta a tornare a condurre il talk show in onda su Rete4 e condotto ora da Veronica Gentili.

La bella Veronica saluta così il suo pubblico con un post su Facebook:

E così, dopo 99 puntate, tanto caldo, infinite riunioni, scalette, copioni, ospiti, parterre da rendere il più possibile equilibrati, pacchi di mascherine, risate a crepapelle, litri di sudore, test pungidito, gli ascolti la mattina alle 9 e 56, una foresta di giornali, quell'entusiasmo collettivo che solo l'incoscienza e le grandi imprese sono in grado di generare, tanti consigli che mi hanno permesso di rendere ogni serata migliore di quella prima, una squadra che se avessi dovuto descriverla a Babbo Natale gliel'avrei raccontata così, ieri sera è finita la mia maratona estiva.

Solo adesso riprendo fiato per la prima volta da sabato 6 giugno e prendo coscienza : è stata un'estate indimenticabile

.Quanto quella del primo bacio a Stromboli e del primo anno in college in Inghilterra.Sono felice e tanto grata.

Grazie a tutti quelli che ci sono stati.