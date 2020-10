Ascolti tv, vince Tale e quale show con 4,3 milioni. Serata alla Rai

Il programma piu' visto della prima serata di ieri e' stato Tale e Quale Show lo spettacolo condotto da Carlo Conti trasmesso da Rai1, che ha conquistato 4.282.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha intrattenuto 3.039.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Nove record di stagione per "Fratelli di Crozza" con 1.406.000 (5,5%). Su Rai2 il telefilm NCIS ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 5.3% di share e The Rookie 1.057.000 con il 4.5% di share. Su Italia 1 Freedom - Oltre il Confine ha catturato l'attenzione di 1.120.000 spettatori pari al 5.6% della platea. Su Retequattro Quarto Grado ha totalizzato un ascolto di 1.171.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su Rai3 Era mio Padre ha segnato 925.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 898.000 spettatori con uno share del 4.7%. Nell'access prime time di Rai1 Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 4.727.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha intrattenuto 4.495.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.950.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.420.000 spettatori pari al 5.7% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.812.000 spettatori pari al 6.9%.

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.330.000 individui all'ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.359.000 (5.1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto il 5% di share con 1.327.000 spettatori. Rai1 vince il prime time con, 4.690.000 telespettatori pari al 18.11% di share. Per Canale5, 4.076.000 telespettatori e 15.74% di share. Nei complessivi, le reti Rai vincono la prima serata con 8.950.000 telespettatori e 34.55% di share (per Mediaset, 8.930.000 telespettatori e 34.48% di share); le 24 ore con 3.710.000 telespettatori e 35.14% di share (per Mediaset, 3.583.000 telespettatori e 33.93% di share).

Le reti Mediaset si aggiudicano la seconda serata con 4.979.000 telespettatori e 39.42% di share (per le reti Rai, 3.578.000 telespettatori e 28.33% di share). Per l'informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.809.000 telespettatori pari al 24.8% di share; per il Tg5, 4.539.000 telespettatori con il 19% di share; per il TgLa7, 1.333.000 telespettatori con il 5.6% di share. Nella seconda serata, su Rai1 TV7 ha informato 849.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Rai2 Dark Fashion ha segnato 462.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Quante Storie ha ottenuto l'1.5% con 232.000 spettatori.