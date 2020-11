Ascolti tv: vince “Tale e Quale Show” su Rai 1. Ottimo terzo posto per Crozza

Ascolti tv: vince "Tale e Quale Show"

'Tale e Quale Show - Il Torneo', in onda ieri in prima serata su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 4.491.000 spettatori e il 19.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, il 'Grande Fratello Vip' (durato oltre un'ora di più del programma di Rai1), con 3.566.000 spettatori e il 19.7% di share. Al terzo posto, sul Nove, l'ottimo risultato di Fratelli di Crozza, che ha totalizzato 1.678.000 spettatori e il 6.2% di share. A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'The Rookie' su Rai2 (1.419.000 spettatori, share 5.3%), 'Freedom - Oltre il Confine' su Italia 1 (1.145.000 spettatori, share 5.3%), 'Propaganda Live' su La7 (1.098.000 spettatori, share 5.3%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.084.000 spettatori, share 5.3%), 'Titolo V' su Rai3 (626.000 spettatori, share 2.7%), '4 Ristoranti' su Tv8 (420.000 spettatori, share 1.7%).

In accesso prime time, nuova vittoria di 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 4.941.000 spettatori e il 17.7% di share, contro i 4.738.000 spettatori e il 16.9% di share totalizzati su Canale 5 da 'Striscia la Notizia'. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha registrato 5.356.000 spettatori e il 23.1% di share, contro i 3.824.000 spettatori e il 17.2% di share totalizzati da 'Caduta Libera' su Canale 5. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.