Assisi si affida ad Armando Testa: il nuovo progetto di comunicazione

Assisi sceglie Armando Testa per pubblicizzare l'offerta turistica in Italia e nel mondo

Il Comune di Assisi ha scelto Armando Testa per la sua comunicazione. L’iniziativa, presa per arricchire l’immagine della città (patrimonio Unesco), è sostenuta, principalmente, con fondi ministeriali legati al bando promosso dal Ministero del Turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale. Assisi ha ottenuto un finanziamento complessivo di quasi 800mila euro, di cui circa 150mila dedicati ad azioni di comunicazione e promozione, che includono diversi servizi, tra cui la valorizzazione del brand in realtà target e in hub nazionali e internazionali, “come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno”. In questo contesto, è stato previsto anche il restyling del portalevisit-assisi.it, il sito internet istituzionale della promozione turistica della città, che verrà completamente rinnovato e dotato delle più recenti funzionalità legate anche al tema dell’accessibilità.

La nuova campagna sarà presentata al pubblico nelle prossime settimane. Il primo lancio è previsto tra la primavera e l’estate 2024.

“È la prima volta - sottolinea Stefania Proietti, sindaco di Assisi - che la nostra città è protagonista di una campagna del genere, con un investimento economico importante, possibile grazie a fondi ministeriali che il nostro Comune è stato capace di intercettare e che vanno a potenziare le azioni di promozione già intraprese in questi anni, considerando che Assisi rappresenta ormai stabilmente il 25% dell’intero flusso turistico regionale. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di presentare al mondo Assisi come meta ideale tutto l’anno, ‘capitale’ di valori, spiritualità, arte e cultura. Un approccio in linea con il grande lavoro che stiamo portando avanti da tempo per la filiera del turismo e dell’accoglienza, in vista dei grandi appuntamenti del Giubileo e del centenario francescano nel 2026, che di certo favorirà nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la città e per l’intero territorio”.

“Assisi - evidenzia Fabrizio Leggio, assessore a Turismo e Marketing territoriale - non è soltanto città santuario, ma molto di più. Custodisce anche capolavori dell’architettura e dell’arte, propone spettacolari itinerari naturalistici, grandi eventi culturali, percorsi legati al benessere, una grande tradizione legata all’ospitalità e un’ampia offerta gastronomica, con prodotti di eccellenza. Il progetto ha lo scopo di valorizzare tutto questo, in chiave innovativa ed efficace, con un netto cambio di passo sul fronte della promozione e comunicazione turistica, che è stata fin dall’inizio una priorità di questo assessorato, anche in linea e in sintonia con quanto fatto negli ultimi anni dalla Regione Umbria, che ha prodotto risultati importanti a vantaggio di tutti i territori”.