Elon Musk sui social: "Tesla auto sovrumana"

Il proprietario di una Tesla ha pubblicato un video in cui l'auto elettrica è riuscita a sterzare per evitare di colpire un animale. Il guidatore non si era accorto dell'ostacolo ma grazie all'autopilota l’auto è riuscita ad evitare l'incidente.

Il proprietario di Tesla, Elon Musk ha così commentato su twitter: "Ciò che sembra veloce agli umani è lento per un computer. Queste auto hanno capacità sovrumane".