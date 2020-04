Banca Generali, online il nuovo sito corporate.

È online da oggi la nuova versione del sito istituzionale di Banca Generali, completamente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità.

Un "ecosistema digitale" della Banca del Gruppo Generali che offre una user experience semplice, accessibile da qualsiasi dispositivo grazie alla modalità responsive per smartphone e tablet.

Il nuovo sito si compone di una home page e di 6 sezioni principali: Chi siamo, Governance, Sostenibilità, Investitori, Media e Carriere. Al fianco del tradizionale focus sulle sezioni Governance e Investitori, il nuovo sito approfondisce le notizie, i valori aziendali e gli obiettivi strategici di Banca Generali. In particolare, il focus sulla sostenibilità si esplicita in una sezione dedicata mentre la testimonianza dei lavoratori del Gruppo bancario scandisce l’impegno della Banca per le sue persone.

Non solo comunicazione istituzionale per gli investitori e i professionisti dei media: il nuovo sito, sviluppato con il supporto tecnico dell'agenzia digitale Open Mind, offre anche l’accesso all’Home Banking, aprendo così una nuova via ai clienti per entrare nella propria area riservata.

La App BG Investor

Il rilascio del nuovo sito corporate completa il restyling della comunicazione istituzionale della Banca che nelle scorse settimane aveva già visto la presentazione della app BG Investor nella sua versione rivisitata.

La App è disponibile per dispositivi Android e iOS.