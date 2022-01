Barabino & Partners punta sul mercato francese: acquisita B2P Consulting

Barabino & Partners si rafforza anche in Germania e cresce a oltre 130 risorse

Barabino & Partners entra nel mercato francese con l’acquisizione del 100% di B2P Consulting, azienda franco-tedesca specializzata in comunicazione strategica e relazioni con i media in Francia e Germania. B2P Communications, fondata nel 2013, impiega attualmente circa 20 professionisti multilingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo e italiano) nei suoi tre uffici di Parigi, Berlino e Monaco e ha realizzato nel 2021 ricavi per circa 2,5 milioni di euro.

L'operazione oltre a permettere l’ingresso in un mercato tradizionalmente chiuso a operatori non locali, garantisce il posizionamento dell’agenzia anche in Germania, dove è già attiva con la controllata Barabino&P. Deutschland GmbH guidata dal partner Laura Bruzzone aggiungendo alla tradizionale sede di Berlino un nuovo ufficio a Monaco e dieci consulenti.

"Quasi 9 anni dopo aver fondato B2P, era fondamentale per me entrare nel livello successivo ed espandere la nostra offerta di servizi in Europa", ha dichiarato Bénédicte de Peretti, fondatrice di B2P. "Oggi, siamo lieti di unirci a Barabino & Partners per rafforzare il nostro posizionamento come parte di un gruppo leader con grandi ambizioni e risorse, che offre enormi risorse e prospettive per il nostro ulteriore sviluppo. In questo quadro, sono lieto dell'arrivo di Frank-Paul che rafforza le nuove ambizioni di B&P”, ha aggiunto de Peretti.

"Quando ci siamo avvicinati a B2P siamo stati innanzitutto attratti dal suo posizionamento distintivo sull'asse franco-tedesco, ovvero due dei più importanti mercati europei e due paesi chiave per le unioni europee - ha dichiarato Federico Steiner, Equity Partner e Managing Director di Barabino & Partners. “Costruiremo su questo angolo aggiungendo le nostre forti capacità in altri paesi significativi come l'Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, rafforzando così le nostre reciproche capacità di servire i clienti nei mercati chiave", ha chiosato Steiner. "Il mio primo ringraziamento va a Bénédicte de Peretti e Federico Steiner che hanno immaginato e coraggiosamente eseguito questa business combination nonostante l'incertezza legata all'epidemia di Coronavirus”, ha detto Luca Barabino, fondatore e amministratore delegato di Barabino & Partners.

“Sono felice di accogliere i nuovi colleghi di B2P GmbH nel gruppo Barabino & Partners, un'azienda che ha saputo crescere in 35 anni diventando leader di mercato prima in Italia e poi a livello internazionale nel settore della comunicazione, attraverso un approccio indipendente e imprenditoriale guidato da valori etici, impegno sociale e coesione interna", ha concluso Barabino.

