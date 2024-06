Barbara D'Urso torna in tv: proposta (a sorpresa). 'Trattativa in corso'

Barbara D'Urso con Francesco Facchinetti e Elettra Lamborghini, "Party Granata" per il Trapani Calcio

Barbara D'Urso è pronta a tornare in televisione dopo l'addio a Mediaset avvenuto un anno fa. Intanto, il 13 giugno condurrà “Party Granata” la festa evento sul ritorno del Trapani calcio in serie C al fianco di Francesco Facchinetti e con Elettra Lamborghini special guest star chiamata a esibirsi in un mini concerto (la cantante e showgirl in queste ore ha anche lanciato la sfida ad Annalisa-Elodie con "Dire Fare Baciare", canzone candidata a hit dell'estate).





Barbara D'Urso torna in tv a TeleSud? Valerio Antonini sogna il colpo

Ma c'è di più. Il patron del Trapani calcio (e del Trapani Shark basket neo promosso in serie A dopo aver superato in finale la Fortitudo Bologna), Valerio Antonini, è anche il numero uno di TeleSud. E ha fatto sapere di essere in trattativa per portare l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5 sulla sua rete locale. «A questo grande evento (Party Granata, ndr) ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso - ha sottolineato Valerio Antonini a TeleSud -. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione».