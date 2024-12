Belve, ospiti 10 dicembre 2024: Francesca Fagnani intervista Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Tina Cipollari. Mammucari ci sarà?

Belve, ospiti 10 dicembre 2024: Francesca Fagnani intervista Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Tina Cipollari. Ci sarà anche lo spezzone con Teo Mammucari

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Belve è un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Duccio Forzano.

Belve ospiti 10 dicembre 2024

Martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2 nel quarto appuntamento, saranno ospiti del programma, Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Tina Cipollari. Non ci sarà l'intervista completa a Teo Mammucari, che ha lasciato lo studio indispettito dopo poche domande. Dovrebbe però andare in onda il botta e risposta tra il conduttore e Fagnani fino alla rottura.