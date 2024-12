Belve, perché Teo Mammucari ha lasciato l'intervista con Francesca Fagnani "visibilmente irritato"

Belve, Teo Mammucari abbandona l'intervista con Francesca Fagnani dopo poche domande. Il conduttore è sembrato "visibilmente irritato"

Teo Mammucari sarebbe dovuto essere tra i prossimi ospiti di Belve, il programma di approfondimento di Rai2 in cui Francesca Fagnani pone domande scomode a vip e personaggi pubblici. Peccato però che forse non vedremo mai la sua intervista. Stando a quanto riporta DavideMaggio.it, il conduttore ha abbandonato lo studio a pochi minuti dall'inizio "sotto lo sguardo incredulo del pubblico" ed è sembrato "visibilmente irritato".

Per Francesca Fagnani si tratta di un problema non da poco dato che lo studio è disponibile per Belve solo due giorni a settimana ed entro domani si dovrebbe trovare un altro ospite per la puntata. Non è comunque la prima volta che la conduttrice deve far fronte a un'intervista saltata. Solo di recente era successo con Andrea Giambruno, che poi è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio.

Non è chiaro cosa abbia scatenato una reazione tanto dura da parte di Teo Mammucari, solitamente molto autoironico, ma è probabile che non firmerà la liberatoria a meno di un colpo di scena dell'ultimo minuto, con il conduttore pronto nuovamente a sottoporsi alle domande. Non resta quindi che aspettare di scoprire se effettivamente l'intervista andrà in onda o se qualche persona presente in studio rivelerà cosa ha portato alla rottura tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani.