Belve, Rita Rusic: "Benigni una delusione, non mi fece sedere agli Oscar"

Rita Rusic: "Dopo il divorzio con Cecchi Gori sono spariti tutti i registi e colleghi con cui lavoravo"

Belve torna su Rai 2. E lo fa con un ospite speciale. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda il venerdì alle 22.55 sul secondo canale della rete ammiraglia, fa il suo ritorno con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Interviste fatte con graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci e ombre delle sue ospiti.

Nell’episodio di stasera, venerdì 22 aprile, la Fagnani sarà a tu per tu con Rita Rusic. Un ritratto a tutto tondo della produttrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dal quale si è separata dopo un tormentato divorzio che ha affossato la sua carriera, tanto è vero che alcuni attori e registi con cui lei lavorava si sono dileguati. La Rusic ci tiene a precisare che: “Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti”.