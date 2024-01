Berlinguer, Calvani: "Quell'uomo, capelli bianchi, anni di lavoro, umiliato.."

"Quell'uomo, capelli bianchi, anni di lavoro, umiliato", scrive in un post su Twitter Paolo Calvani allegando il video del fuorionda di Bianca Berlinguer diffuso da Striscia la Notizia.

L'ex responsabile della Direzione Comunicazione e Immagine del gruppo Mediaset aggiunge: "L'altro, "il dirigente" di cui neanche sa il nome, cha con gentilezza la avvisa invano del fuorionda".

Intanto secondo il Foglio per favorire "Prima di domani", Mediaset ha tolto la pubblicità, "ben cinque minuti. La perdita economica stimata sfiora i 400 mila euro"

Il programma dell'access prime time di Rete 4 nella puntata di venerdì 12 gennaio 2024 intanto ha subito un nuovo calo rispetto al giorno prima: qui gli ascolti tv di Prima di Domani e di Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7.

Bianca Berlinguer dopo il fuorionda: "La mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile”

Bianca Berlinguer che dopo il fuorionda ha difeso pubblicamente in diretta tv la sua redazione. La conduttrice, dopo aver sottolineato di non aver "niente da eccepire sul fuorionda di Striscia la Notizia" ha spiegato: “Ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione E’ Sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo con la mia redazione, ma può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi prima che parta la diretta. Sembrava che io non l’apprezzassi, questo chiaramente mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile”.