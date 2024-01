Ascolti tv, Bianca Berlinguer sempre più a picco. Sul fuorionda dice che...

Ascolti tv, Bianca Berlinguer sempre più a picco con Prima di Domani. Lilli Gruber vola

Prima di Domani cala ancora. Nell'access prime time di venerdì 12 gennaio 2024, il programma di Bianca Berlinguer viene seguito da 638.000 spettatori (con il 3% di share) che scelgono Rete 4 (il giorno prima 719.000 spettatori e il 3.3%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber vola a 1.621.000 spettatori (7.7%) accelerando anche rispetto agli ascolti tv di giovedì (1.515.000 spettatori e 6.9%). Su Rai1 Cinque Minuti viene visto da 4.345.000 persone (21.3%) mentre Affari Tuoi sale a 5.331.000 spettatori con il 25.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia piace 3.724.000 spettatori con il 17.5%.

Bianca Berlinguer sul fuorionda di Striscia la Notizia: «Mi lamentavo con la mia redazione e può accadere, ma qui ci troviamo bene»

Intanto nella puntata di venerdì Bianca Berlinguer ha parlato del fuorionda di Striscia la Notizia. Nulla da eccepire”, dice nei confronti del tg satirico di Antonio Ricci. E spiega: “Ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione E’ Sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo con la mia redazione, ma può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi prima che parta la diretta. Sembrava che io non l’apprezzassi, questo chiaramente mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile”.

Nel fuorionda, inoltre, disse anche: “…fino a venerdì, poi è finita”. Ma spegne ogni 'pensiero altrui' e sottolinea: “In un’azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e noi ci stiamo trovando bene“.

