Boccia-Sangiuliano, mossa del Garante della Privacy: richiesta la registrazione dell'audio mandato in onda a Report

Nuovo colpo di scena nel caso Boccia-Sangiuliano e l'audio di una chiamata registrata mandato in onda da Report nella puntata di domenica scorsa. Dopo che Affaritaliani.it ha rivelato la notizia di una riunione d'urgenza del Garante della Privacy, ora la mossa è arrivata: è stata chiesta la registrazioe della trasmissione Rai condotta da Sigfrido Ranucci.

Il Garante per la protezione dei dati personali, "a seguito della ricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l'ex ministro Sangiuliano e la moglie nell'ambito della trasmissione Report, ha integrato l'istruttoria già avviata, richiedendo di acquisire la registrazione della trasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza", si legge nella nota che l'Autorità ha diffuso. Il Garante ribadisce inoltre che "ai media e siti web di attenersi al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione".