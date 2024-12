Sangiuliano-Boccia, il clamoroso errore della foto misteriosa di Ferragosto. Audio Report, oggi il Garante si riunisce d'urgenza

Sangiuliano-Boccia, il garante si riunisce d'urgenza: ecco cosa sta succedendo

Sul caso Sangiuliano-Boccia si è registrato un nuovo capitolo di questa intricata vicenda. La trasmissione di Rai3 Report è finita nel mirino per gli audio rubati relativi alla conversazione privata tra l'ex ministro della Cultura e la moglie, la giornalista Rai Federica Corsini. La coppia ha presentato due esposti, uno alla procura di Roma e l’altro a Torre Annunziata, per chiedere ai pm di accertare chi abbia spedito a Report "registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate". Per gli avvocati dell’ex ministro della Cultura si configurerebbe il reato di "interferenze illecite nella vita privata". E secondo quanto può rivelare Affaritaliani.it il garante della Privacy si riunirà nella giornata di oggi riguardo al dossier. E potrà prendere "posizioni forti".

Ma non è tutto: sta scoppiando un'altra questione relativa a Sangiuliano. Si tratta della notizia con foto allegata diffusa qualche tempo fa sulla presunta presenza di Maria Rosaria Boccia a Ferragosto al tavolo del ministero con i direttori generali. La notizia pubblicata è in realtà falsa: Boccia è stata scambiata per un’altra persona, la direttrice generale Marina Giuseppone. Il clamoroso errore sarebbe stato commesso dal sito Dagospia, che ora starebbe cercando di cancellare quei pezzi finiti nel mirino, e per cui si parlerebbe già di nuove querele in arrivo. Ma potrebbe essere già troppo tardi per rimediare...