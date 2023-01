Bonus elettrodomestici 2023: perché approfittare delle detrazioni

Cos’è il Bonus Elettrodomestici?

Il Bonus Elettrodomestici 2023 è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge di Bilancio, una iniziativa del Governo Italiano per l'anno in corso, che consente di ottenere una detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici di classe A+ o superiore: la detrazione può essere utilizzata per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Rispetto al 2022 cambia la detrazione massima: se lo scorso anno questa era di € 10.000, per il 2023 l’importo massimo è pari a € 8.000. Cifra che si ridurrà ulteriormente nel 2024, quando il bonus si fermerà a € 5.000.

Ma quali elettrodomestici rientrano nel bonus 2023?

Elettrodomestici 2023

Il bonus elettrodomestici 2023 è un'opportunità da non perdere per chi desidera acquistare un elettrodomestico con un notevole risparmio. È importante seguire attentamente tutti i passaggi previsti per poter beneficiare della detrazione fiscale prevista.

I prodotti che possono essere acquistati con il bonus sono molteplici: dai grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, fino ai piccoli elettrodomestici come aspirapolvere, ferri da stiro, frullatori, robot da cucina, tostapane e asciugatrici di ultima generazione, consigliate proprio per la loro maggiore efficienza energetica, che consente di risparmiare sulla bolletta elettrica.

Un altro modo per spendere il bonus è quello di acquistare anche prodotti di illuminazione a LED, come lampadine, faretti, plafoniere, applique e altri prodotti a LED, prodotti di climatizzazione, come condizionatori, ventilatori, stufe a pellet, caldaie a condensazione e impianti di riscaldamento.

Il Bonus Elettrodomestici 2023 rappresenta l'opportunità di poter acquistare con una detrazione fiscale fino al 50% della spesa sostenuta, un’iniziativa che mira a sostenere gli acquisti di elettrodomestici nuovi da parte di famiglie e imprese.