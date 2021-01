Bose Earbuds QuietComfort, la recensione di Affari

Bose, che con la propria gamma di cuffie ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare il settore, i nuovi Bose Earbuds QuietComfort, gli auricolari che offrono il meglio del noto “quiet” comfort delle cuffie around-ear Bose abbinati a un fantastico design in-ear finalmente sono disponibili dal 5 ottobre 2020. Sono auricolari con riduzione attiva del rumore, e si posizionano in una fascia Top con un listino parecchio alto.

Caratteristiche, dati tecnici e prezzo

dimensioni auricolari: 3,9 x 2,6 x 2,7 cm

peso auricolari: 8,5g ciascuno

dimensioni custodia: 8,9 x 5,1 x 3,2 cm

peso custodia: 75g

autonomia auricolari: 6 ore

autonomia custodia: 12 ore

connettività: Bluetooth 5.1 con codec SBC e AAC

impermeabilità: IPX4

comandi: touch

Prezzo: 279,95 euro

Design, Funzionamento, Autonomia

Il Design delle Bose QuietComfort Earbuds sono veramente molto accattivanti, una custodia bombata e resistente. Tramite il pulsante frontale è possibile aprire la custodia e verificare il carico della batteria. All’interno c’è un piccolo pulsante che permette di fare l’accoppiamento degli auricolari con il proprio dispositivo.

Gli auricolari sono dotati di certificazione IPX4, quindi resistenti sia alla pioggia che al sudore. Una volta indossati si rivelano molto comodi e stabili, anche considerando la loro forma e il peso non si fa sentire anche dopo lunghe ore di sessioni di ascolto della musica o di telefonate di lavoro.



Ovviamente per una configurazione ottimale consigliamo l’utilizzo dell’applicazione Bose Music, che vedremo nel corso della recensione.

I colori a disposizione sono il bianco e il nero, noi per questa recensione stiamo provando la versione bianca che rispetto alla nera riteniamo più raffinata ed elegante e che si avvicina allo stile bianco dell'Apple.

Grazie al sistema di Touch dell’auricolare destro si possono avviare diversi comandi, un doppio tocco sull’auricolare destro consente di avviare e interrompere la riproduzione o rispondere ad una chiamata.



Mentre un doppio tocco su quello sinistro permette di scegliere diversi livelli di ANC preferiti. E da poco è possibile impostare l’audio anche dal comando Touch dell’auricolare destro, prima non era possibile farlo.



Abbiamo notato che il Touch non è sempre preciso e alle volte diventa un po’ snervante l’utilizzo e non l’abbiamo molto utilizzato.

Gli infrarossi che gestiscono se l’auricolare è nell’orecchio oppure no funzionano molto bene, ricordiamo inoltre che se togliamo quello sinistro l’auricolare va in modalità trasparenza, se togliamo quello destro la riproduzione viene messa in pausa.

L’autonomia di queste Bose QuietComfort Earbuds con un volume medio e di circa 6 ore ad uso continuo e grazie alla custodia possiamo ottenere un extra di carica di altre 12 ore.

Applicazione dedicata

Come abbiamo detto in precedenza consigliamo l’uso dell’applicazione ufficiale, Bose Music.

Una volta installato è molto semplice il settaggio. Possiamo aumentare il volume, la riduzione della rumorosità, verificare lo stato di carica degli auricolari.

Da pochi giorni è possibile inoltre attivare una nuova feature, ovvero attivare la regolazione dell’audio tramite i comandi Touch dell’auricolare destro. Per farlo bisogna andare su Bose Music, in setting nella voce “Controllo” e spuntare la voce “Attiva il volume”, in questa maniera possiamo gestire il volume direttamente dall’auricolare e non dall’applicazione.

Audio e riduzione del rumore

Veniamo al punto forza di questi auricolari, l’audio e la riduzione del rumore. L’abbiamo testata in diverse situazioni, ascoltando musica, telefonate di lavoro, guardando un film. La cancellazione attiva del rumore si pone veramente al Top tra gli auricolari sul mercato, veramente un ottimo lavoro da parte di Bose.

Passando al comporto Audio, anche a volume molto alto non si percepisce minimamente la distorsione del rumore, invece con il volume al minimo i bassi risultano ben presenti e la resa finale è veramente molto soddisfacente.

Pregi





Audio perfetto

Cancellazione Attiva del Rumore

Autonomia

Design molto raffinato

Difetti





Prezzo Alto

Touch da migliorare

Dimensione Custodia e Aurocolari

Conclusioni e voto finale