Marchi sui media: Dior è imbattibile. Seconda Chanel. Poi Gucci e Vuitton

Il vincitore della classifica dei marchi con maggiore impatto mediatico è Dior. Secondo l'analisi elaborata dalla società di consulenza Launchmetrics, sulla base della visibilità dei brand del fashion system sui social network e sulla stampa, la maison parigina dell'alta moda si impone geograficamente su tutta la linea, rafforzando la sua leadership (Cina, Europa e Stati Uniti). Il media impact value globale di Dior, come si legge su Pambianco News, nell'ultimo trimestre 2020 ha raggiunto i 618,4 milioni di dollari, salendo del 3,6% rispetto al trimestre precedente.

Al secondo posto si colloca Chanel, con un media impact value di 498,5 milioni (+12,6%), seguita dalla casa di moda fiorentina Gucci, al terzo posto con 454,7 milioni (+22,9%). Quarta e quinta, ancora due maison francesi, Louis Vuitton (405,8 milioni di dollari) e Yves Saint Laurent (246,1%).

Bene anche le italiane Miu Miu (gruppo Prada) che cresce del 49,3%, posizionandosi al 17e° posto e Moncler, che ha registrato un aumento del 58,4 per cento. Le classifiche che attestano l’importanza delle griffe vengono segmentate per aree geografiche, ma i risultati non differenziano di molto. Si inserisce tra i marchi con le migliori performance anche il marchio spagnolo Balenciaga, all’11esimo posto nella classifica americana (+68,6%) e Bottega Veneta, 14esimo sia in Europa sia in America, 11esimo in Cina, in tutti con percentuali in crescita.