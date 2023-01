Bruno Vespa verso la striscia informativa post TG1

Bruno Vespa potrebbe ricoprire il ruolo che fu di Enzo Biagi nello slot informativo subito dopo il Tg1 delle 20.00

Una nuova striscia informativa per Bruno Vespa. Come scrive Davidemaggio.it, il noto giornalista sarebbe ad un passo dal ricoprire il ruolo che fu di Enzo Biagi nello slot post TG1 della sera. La partenza del breve programma che precederebbe Soliti Ignoti, dovrebbe avvenire in primavera.

Come scrive Mattia Buonocore, l’indiscrezione non è ancora ufficiale ma il progetto sarebbe definito. Una scelta, quella della Rai, che non tutti apprezzano: c'è il rischio, infatti, di indebolire Soliti Ignoti che attualmente viaggia su numeri alti consentendo a Rai1 di battere la concorrenza di Striscia la Notizia e di avere un ottimo traino per il programma di prima serata.

Storicamente, poi, i tentativi simili, fatti dopo la chiusura de Il Fatto di Enzo Biagi, non hanno mai lasciato il segno. La striscia andrebbe contro il TG2 e subito prima (se non in parziale contemporaneità) di un’altra breve striscia informativa, ossia Il Cavallo e la Torre in onda su Rai3.