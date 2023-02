"Buco da 100 mila euro". Chiude Radio Byoblu, a rischio anche la televisione

Chiude Radio Byoblu. A rischio anche l'emittente televisiva

Radio Byoblu chiude i battenti. Ad annunciarlo è il fondatore Claudio Messora che, con un chiaro e trasparente messaggio, spiega ai suoi affezionati che i "conti" non tornano. Infatti, come illustra Messora, per raggiungere la parità mancano circa 100 mila euro. Soldi, questi, non facilmente racimolabili considerando il business model basato sulle donazioni volontarie e i piccoli abbonamenti degli ascoltatori.

Ma non è tutto. Arrivano notizie piuttosto grige anche sull'emittente televisiva. Messora dice infatti che c'è tempo fino al 31 marzo per far quadrare le spese, ma nel caso questo non dovesse succedere si troverebbe costretto a non rinnovare i canoni di emissione televisiva.