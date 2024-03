Cairo Communication indebitamento in calo. E la raccolta adv di La7...

Cairo Communication: nel 2023 ricavi consolidati a 1160 milioni di euro

Cairo Communication archivia il 2023 con ricavi consolidati lordi pari a 1,16 miliardi di euro, rispetto a 1,175 miliardi del 2022 e un Ebitda in crescita a 167,5 milioni di euro, rispetto ai 147,1 milioni del 2022. Lo rende noto il gruppo, dopo che il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato alcuni dati consolidati preliminari relativi all’esercizio 2023. Il progetto di bilancio, sia consolidato che civilistico, relativo all’esercizio 2023, sarà esaminato dal Cda nella riunione prevista per il 28 marzo.

Con riferimento ai settori di attività, nel 2023: per il settore editoriale periodici (Cairo Editore), il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 7,9 milioni di euro, rispetto ai 4,4 milioni del 2022); il settore editoriale televisivo (La7) e operatore di rete, ha conseguito un margine operativo lordo (Ebitda) in crescita a circa 16,6 milioni, rispetto ai 15,6 milioni del 2022); per il settore concessionarie, il margine operativo lordo è stato a pari a 2,8 milioni, rispetto ai 4,8 milioni del 2022) e per il settore Rcs, nel bilancio consolidato di Cairo Communication, il margine operativo lordo è stato pari a 140,2 milioni di euro, rispetto ai 122,1 milioni dell’esercizio precedente.

Cairo Communication, indebitamento in calo

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2023 risulta pari a circa 4,8 milioni di euro, rispetto a un indebitamento netto di 15,2 milioni di euro a fine 2022. La variazione rispetto a fine 2022 è principalmente determinata dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi per circa 31,2 milioni e per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi 41,1 milioni di euro, compensati dall’apporto positivo della gestione tipica, che risente degli attuali tempi di incasso dei crediti di imposta previsti a favore del settore editoriale (al 31 dicembre 2023 circa 39,8 milioni di euro il credito residuo relativo anche agli anni 2021 e 2022). Nel secondo semestre il Gruppo ha generato flussi di cassa positivi migliorando l’indebitamento finanziario netto di 42,2 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2023 (-47 milioni). A fine dicembre l’indebitamento finanziario netto di Rcs è pari a 23,4 milioni di euro (31,6 milioni a fine 2022). L’indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passività finanziarie relative a contratti di locazione iscritti in bilancio ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili) pari a 145,4 milioni di euro, ammonta a 150,2 milioni di euro (177,6 milioni al 31 dicembre 2022).

Urbano Cairo, bene La7 e i periodici

Fronte La7. La rete del gruppo di Urbano Cairo registra ascolti tv soddisfacenti e la raccolta pubblicitaria sui canali La7 e La7d è a quota 150,8 milioni di euro, confermando il posizionamento di La7 tra le principali reti generaliste in Italia.

Fronte periodici. Trend in miglioramento rispetto all'anno precedente. Cairo Editore, con circa 1 milione di copie medie vendute nel 2023, si conferma il principale editore per copie di settimanali vendute in edicola.