Cairo, nel semestre l’utile cresce a 20,3 mln (+27,7%). Mentana spinge gli ascolti di La7: share su del 20%

Cairo, nel primo semestre ricavi per 595,5 mln, utili in crescita a 20,3 mln

Risultato netto in aumento del 27,7% a 20,3 milioni, rispetto ai 15,9 milioni nel primo semestre del 2023, ricavi a 595,1 mln, con un margine operativo lordo (ebitda) e il risultato operativo (ebit) entrambi in crescita a 90,4 mln e 51,1 mln contro i 80,2 mln e 41,1 mln del 2023: la holding Cairo Communication ha chiuso i primi dei mesi dell’anno con utili, ebitda e ebit in crescita. L’indebitamento finanziario netto consolidato si è attestato a 15,8 milioni rispetto ai 4,8 milioni di fine 2023. Quanto al futuro, la holding che fa riferimento a Urbano Cairo, e che controlla Rcs, La7 e Cairo Editore, ritiene “sia possibile confermare l’obiettivo di conseguire nel 2024 margini (ebitda) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa”.

Cairo, la raccolta pubblicitaria sale al +3,4%. Lo share del tgLa7 in aumento del 20%

Nel primo semestre 2024, il settore editoriale televisivo (La7) e operatore di rete di Cairo Communication ha realizzato un margine operativo lordo (ebitda) in crescita a circa 6,6 milioni (dai 5 milioni nel primo semestre del 2023). Il risultato operativo (ebit) è negativo per 1,5 milioni (in miglioramento rispetto ai -3,7 milioni). Salgono anche i livelli di ascolto del canale La7 (3,8% sul totale giorno e 5,4% in prime time, entrambi in crescita rispettivamente del 14% e 18%), che nel semestre è la terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30 con uno share del 5,7%. Lo share del TgLa7 edizione delle 20 cresce del 20%, mentre la raccolta pubblicitaria complessiva sui canali La7 e La7d è pari a circa 77,1 milioni (+3,4% rispetto ai 74,6 milioni).