Cairo si trasferisce nella sede del Corriere, spunta una nuova porta a Milano

Cairo si trasferisce nella sede del Corriere

Urbano Cairo fa i bagagli e si trasferisce nella sede del Corriere. Secondo quanto riporta Dagospia, il patron di Rcs avrebbe deciso di spostarsi all’angolo di via Solferino e via della Moscova, tra le vie più prestigiose del centro di Milano.

Cairo avrebbe rifatto gli interni (di fianco al direttore Fontana), abbattendo un muro che dava sull’esterno, lungo via Solferino, per aprire un nuovo portone (già visibile dai passanti). Il palazzo, nella sua parte nobile, fu costruito da Luca Beltrami a fine Ottocento e sarebbe vincolato. Il nuovo portone, con cornice in stile eclettico, è sormontato da un balcone stile piazza Venezia.