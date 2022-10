Caldaia, perché acquistarla o cambiarla oggi è vantaggioso

Caldaia, molti i vantaggi legati all'acquisto

Per acquistare o cambiare una caldaia a condensazione di calore, questo è certamente il momento più opportuno. Sono infatti previsti una serie di incentivi fiscali e sconti, in modo da favorire il ricambio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, limitando le emissioni. Numerose sono quindi le possibilità alle quali il cliente può attingere, come ad esempio la conveniente soluzione offerta da Plenitude, che permette di installare un modello di ultima generazione contenendo notevolmente i prezzi.

Vediamo quindi quali sono i vantaggi di questa iniziativa invernale per la stagione 2022/2023, come rientrare nei bonus fiscali e quali servizi sono poi offerti al cliente da parte dell’azienda.

Cosa prevede l’offerta Plenitude

Installazione di una caldaia di qualità a costi contenuti

Prima di capire quali sono i benefici fiscali, cominciamo col dire che le caldaie previste dall’offerta di Plenitude partono da un costo di 924 euro, con ottimi modelli anche per la fascia di prezzo più bassa. Si sale di livello a seconda della tecnologia desiderata e della grandezza del dispositivo, mantenendosi comunque su un costo conveniente in rapporto alla resa nel tempo.

Possibilità di usufruire degli sgravi fiscali

L’Ecobonus previsto dallo Stato consente di usufruire di una cessione del credito del 65% sull’acquisto di una nuova caldaia, a patto che questa abbia un’efficienza energetica superiore rispetto al modello precedente. Per ottenere il beneficio, è necessario che un tecnico certifichi l’installazione e soprattutto l’avanzamento nella classe energetica, così da poter recuperare i costi l’anno successivo. Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, se si installa nuova una caldaia a condensazione di classe A, si potrà richiedere una detrazione del 50%.

Installazione compresa nel prezzo

Quando si acquista una caldaia, è necessario considerare anche i costi che avrà poi l’installazione del dispositivo e che potrebbero gravare notevolmente sul budget. Aderendo all’offerta Plenitude, questo servizio sarà compreso nel prezzo, così da risparmiare denaro oltre agli incentivi fiscali già citati. Il personale è esperto e preparato, pronto a gestire ogni genere di caldaia, collocandola in totale sicurezza come previsto dalla normativa di legge. Inoltre, a essere installato è anche un pratico termostato smart che rende possibile il collegamento della caldaia alla domotica della casa. I marchi impiegati seguono quelli dell’apparecchio principale, da scegliere tra Riello, Tado e Cube, spiegati in ogni loro funzionalità dal personale incaricato, così da poter sfruttare a pieno le potenzialità della propria caldaia.

Ridurre i costi del consumo di energia

I modelli di caldaia installati da Plenitude nella sua offerta sono tutti ad alta efficienza energetica, pertanto consentono di risparmiare fino al 30% dei consumi totali. In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, si tratta di un notevole risparmio, che ammortizza i costi di acquisto del dispositivo e consente di gestire al meglio riscaldamento e acqua calda della propria casa. Lo scopo è quello di combattere il caro bollette, ma anche utilizzare un quantitativo di energia inferiore, nel rispetto del territorio e della salubrità dell’aria.

Richiedere utili servizi aggiuntivi

Quando si installa una caldaia, è necessario che questa venga revisionata periodicamente: ciò richiede l’intervento di un tecnico specializzato e dunque una spesa ulteriore. Aderendo alla promozione sarà invece possibile ottenere questo servizio a prezzo ridotto, così come l’estensione della garanzia per i 10 anni successivi, coprendo diversi tipi di malfunzionamento e risparmiando così ingenti quantità di denaro nell’eventuale sostituzione dei pezzi. Inoltre, sono forniti a costi agevolati anche i kit delle valvole e quelli salva caldaia, in modo da risparmiare e allo stesso tempo godere di un ottimo prodotto.

Ritiro gratuito della caldaia precedente

Spesso una delle scocciature più grandi quando si cambia la caldaia è quella di smaltire la precedente a norma di legge. Il personale Plenitude si occuperà di questa incombenza e rilascerà tutta la documentazione del caso, così da non avere l’ingombro e poter godere del nuovo modello.

Come si svolge la consulenza Plenitude

Il primo passo da compiere per scoprire tutti i vantaggi della promozione Plenitude è recarsi presso uno dei punti vendita del marchio e fissare un sopralluogo, eseguito da un tecnico specializzato che valuterà lo stato dell’abitazione, la sede adatta all’installazione della caldaia e il modello più idoneo alle esigenze del cliente.

Dopo aver definito i dettagli, sarà possibile completare il contratto, fissando il prezzo e stabilendo che tipo di detrazione fiscale spetta nel caso specifico. Verrà quindi eseguito uno sconto in fattura o sarà avviata la pratica per la successiva cessione del credito, così da ricevere il rimborso in tempi brevi. Verrà fissata la data e l’ora dell’intervento arrecando il minor disturbo possibile al cliente e completando il tutto nei tempi prestabiliti. Verrà infatti rispettata la fascia oraria indicata, così da non bloccare le persone in casa per troppe ore.

In base agli accordi, si potrà poi richiedere la manutenzione ordinaria del dispositivo a cadenza Annuale. In tal modo, si avrà modo di controllare lo stato di usura e le singole componenti, che all’occorrenza saranno sostituite esclusivamente con parti originali (comprese le valvole termostatiche e il kit per la sicurezza). Saranno inoltre controllati i fumi e le emissioni di scarico, così da rispettare la salubrità dell’aria.