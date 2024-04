"Campania. Divina", lo spot di Alessandro Gasmann per il turismo in regione

Dal castello aragonese di Ischia ai vicoli del centro di Napoli, dagli scavi archeologici di Pompei alla Reggia di Caserta, dai colori di Procida ai panorami della costiera amalfitana e sorrentina: sono solo alcune delle più belle immagini di "Campania. Divina", lo spot pubblicitario fortemente voluto dalla Regione per promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine turistica del territorio. E' partita la campagna promozionale istituzionale, una comunicazione fortemente voluta dalla Regione per promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine turistica del territorio e presentata la scorsa settimana in conferenza stampa dal Presidente Vincenzo De Luca.

Uno spot che, come si diceva, si sofferma su alcune immagini mozzafiato della Campania. Il tutto con narrazione e volto di Alessandro Gassmann, popolare attore protagonista di una delle serie Tv girate a Napoli di più grande successo, "I Bastardi di Pizzofalcone".

