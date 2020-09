Kopit Levien: "In 100 milioni pagheranno per le news online entro il 2030"

Entro il 2030, 100 milioni di persone avranno abbonamenti a servizi di news online in inglese. E’ la previsione di Meredith Kopit Levien, manager dall'8 settembre alla guida del New York Times. “Penso che si divideranno a metà tra Usa e il resto del mondo” ha spiegato - riporta Prima Online - dicendosi convinta che il Nyt abbia la possibilità di assorbire un quarto di questo mercato.

Il quotidiano Usa è il gruppo di news in lingua inglese con il maggior numero di abbonamenti solo digitali, circa 5,7 milioni alla fine di giugno, su un totale, compresa la stampa, di 6,5 milioni di sottoscrizioni. “A 6,5 milioni rappresentiamo circa il 6% di quel mercato”, ha puntualizzato Kopit Levien intervenendo alla conferenza di Goldman Sachs, sintetizzata dal sito PressGazette. “Non è difficile immaginare il Times con due, tre, quattro volte quella quota, con ancora molto spazio di successo per altre testate di qualità”.

Secondo la manager, riporta ancora Prima Online, ci sono diverse ragioni per spiegare la crescita del giornale in questo ambito, a cominciare “da una maggior volontà di pagare per le news”, a fronte di quello che ha definito “un calo nell’offerta del giornalismo di qualità”, che ha fatto inevitabilmente crescere la differenza tra il Times e l’offerta di news free.

Kopit Levien, continua Prima Online, ha reso nota anche l’intenzione di utilizzare i dati degli abbonati per raffinare l'offerta pubblicitaria. “Negli ultimi due anni, ha specificato, ci siamo comportati focalizzandoci sempre più sugli abbonamenti e facendo scelte orientate a offrire ottime esperienze agli utenti”. A cominciare dall’avere pagine con caricamento rapido, insieme alle modalità con cui vengono utilizzati i dati raccolti. “Abbiamo creato un business di dati di prima parte che utilizziamo guardando alla privacy”, ha aggiunto indicando come l’editrice miri a diventare sempre meno dipendente da dati di parte terza sul fronte adv.