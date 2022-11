Chi è Andrea Pezzi, il VeeJay di Mtv diventato imprenditore di successo

Chi è Andrea Pezzi, ex Dj e VeeJay di Mtv, gli studi, la carriera, la vita privata

Andrea Pezzi è un dj, conduttore televisivo e imprenditore italiano, con due esperienze come attore. La prima nel 2000, nel film 20 - Venti di Marco Pozzi; la seconda nel 2002, nella serie tv Bradipo. Fino al 2006 ha lavorato come consulente di comunicazione per alcune aziende internazionali.

Gli inizi

Classe 1973, Andrea Pezzi è cresciuto ad Alfonsine in provincia di Ravenna. Si è laureato in psicologia in Russia, a San Pietroburgo, per poi cominciare molto giovane a fare il Dj. Prima a Radio Studio 93, poi Radio Dj.

Dal 1996 ha lavorato anche in MTV Italia dove ha curato trasmissioni come HOT!, Tokusho e Kitchen. Sempre nell’ambito televisione, Pezzi ha vissuto una parentesi anche in Rai, dove ha condotto programmi come “Serenate”, “Mondi Nuovi”, “Pezzi di …”, “Internet Café” e “Il Tornasole”.

Non solo. Pezzi ha anche scritto quattro libri: “Kitchen” (Bompiani, 1999), “Mondi nuovi. Diario figurato” (Hacca, 2006), “Fuori programma” (Bompiani, 2008) e “Io sono. Gli altri per incontrare me stesso” (La Nave di Teseo, 2019).

Andrea Pezzi imprenditore

Dal 2006 ha fondato 4 aziende rivendendone 2 a gruppi internazionali. La prima è stata OVO, una media company specializzata in brevi video documentari di taglio enciclopedico. Poi è venuto il turno di GoalScout, una directory indicizzata del calcio italiano che utilizza gli archivi storici della Serie A, venduta nel 2017 al gruppo cinese Wanda Sport.

Successivamente è stata la volta di TheOutplay, piattaforma tecnologica che mette assieme i produttori di video con gli editori in line e con gli investitori pubblicitari.

Infine, nel 2014, Pezzi fonda Myntelligence, oggi denominato “MINT”, con sede a Milano. Questa, si proponeva come la prima piattaforma, proposta attraverso un modello Software-as-a-Service (SaaS), di automazione del digital advertising. L'azienda ha creato un software per la gestione della pubblicità, introducendo l’Intelligenza Artificiale nei sistemi di ottimizzazione della spesa pubblicitaria e non solo.

La relazione con Cristiana Capotondi

Quella composta tra Capotondi e Pezzi era una coppia consolidata nel mondo dello spettacolo e dello “showbiz”. Lei, attrice e impegnata nello sport, dirigente sportiva, capo delegazione della Nazionale di calcio femminile italiana.

Lui dj, vj, conduttore televisivo e imprenditore. Stavano insieme dal 2006, una storia lunga quindici anni. Hanno protetto la loro relazione e la loro privacy fino a ieri, fino alle dichiarazioni di Capotondi che hanno fatto il giro dei media.

“Anna è nata venerdì 16 settembre”, ha commentato l’attrice. “La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”.

“Nonostante questo”, continua, “mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo”.

Anche lui ha scelto di diffondere all’Ansa, tramite comunicato, una sua dichiarazione. “Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ’21, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite”.

“Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”.

Andrea Pezzi e l'ontopsicologia

Durante la puntata di "Report" di lunedì 7 novembre, si è parlato anche dell'interesse di Andrea Pezzi per l'ontopsicologia, disciplina fondata da Antonio Meneghetti. A tramandarne i contenuti è l'Associazione Internazionale di Ontopsicologia, che sul suo sito spiega la discipina come "conoscenza di quella razionalità elementare che è interdisciplinare a qualsiasi fenomenologia funzionale per l’umano".