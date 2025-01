Chi è Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne (ex calciatore di Roma e Lazio)

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di "Uomini e Donne", il programma condotto da Maria De Filippi e programma leader negli ascolti tv del pomeriggio di Canale 5.

Chi è il nuovo protagonista del talk dei sentimenti di Mediaset e prodotto da Fascino?

Gianmarco Steri ha 28 anni è romano, è proprietario di due barberie.

Oggi star in tv, nel suo passato tanto calcio da professionista. Ha giocato nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma.

La sua chiamata come tronista di Uomini e Donne? "Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente perché sono risultato una persona semplice", ha spiegato Gianmarco Steri intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.