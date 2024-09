Martina De Ioannon tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne ha una nuova tronista: si tratta di Martina De Ioannon, un volto già amato dal pubblico di Canale 5 dopo aver partecipato all’undicesima edizione di Temptation Island (condotto da Filippo Bisciglia) andata in onda quest'estate (programma campione assoluto negli ascolti tv del prime time).

Chi è, Martina De Ioannon: da Temptation Island a tronista di Uomini e Donne

La 26enne di Roma - dove vive con i genitori e lavora nel ristorante di famiglia - era stata protagonista insieme al fidanzato Raul Dumitras (i due sono usciti separati dal reality).





"Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata convinta di amare Raul e pensando che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già però dopo una settimana mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello; mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo, ma come faccio sempre nella vita affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero", ha raccontato Martina De Ioannon nella clip di presentazione di Uomini e Donne.

"Ho un carattere forte e deciso, ma ho anche le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare. Mi dispiace se al primo impatto posso sembrare altezzosa; in realtà è perché mi piaccio, perché sono sicura di me e me ne frego del giudizio degli altri", si racconta la nuova tronista di Uomini e Donne. "Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà che, per me, è importantissimo. Che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino".

Martina De Ioannon ha 3 fratelli: Riccardo, Francesco e Marco. E sui social è già una super star, vantando oltre 600mila follower su Instagram.

Uomini e Donne, i tronisti della nuova stagione

Non solo Martina. La stagione di Uomini e Donne riparte con altri tronisti: da Francesca Sorrentino a Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.