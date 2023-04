Chi l'ha visto? Anticipazioni: da Emanuela Orlandi alla veggente di Trevignano

Chi l'ha visto? anticipazioni: dal mistero di Emanuela Orlandi alla veggente della Madonna di Trevignano

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai3. Nuove informazioni sul mistero di Emanuela Orlandi con ospite in studio la sorella Natalina. E poi, la storia Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. Nel corso della trasmissione saranno mostrate foto e documenti sulle ipotizzate apparizioni, lacrimazioni, stigmate e altri fenomeni mistici della veggente. Intanto, la procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Scomparsa nel salernitano, arrestata coppia e minorenne

Sono tre gli indagati destinatari di misure di custodia cautelare emesse dai giudici per le indagini preliminari del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni di Salerno. Si tratta di un uomo e una donna maggiorenni e di un minore. Provvedimenti che scaturiscono dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Salerno a seguito della scomparsa di Marzia Capezzuti, 29 anni, milanese, nel marzo 2022, dal comune di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Marzia Capezzuti era arrivata li' per raggiungere il suo compagno, poi venuto a mancare. Successivamente la sua scomparsa, della quale si era occupata anche la trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto?' che, durante lo scorso anno, aveva rivelato che la procura salernitana aveva aperto un fascicolo d'inchiesta. I militari dell'Arma, come si legge nella nota del procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere.